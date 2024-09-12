Eşini mezarlığa götürüp 'Kendine yer beğen' diyen koca dehşet saçtı

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Antyeri Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü eve gelen İ.K.(30) 12 yıllık evli olduğu 2 çocuk annesi eşi S.K.'yi (31) kolundan tutup mezarlığa götürerek, "Burada kendine yer beğen" diyerek silah kabzası ile kafasına defalarca vurup darp etti.

Eşini vücudunun çeşitli yerlerinden de darp eden İ.K. evde de darp etmeyi sürdürdü. Yaralanarak kanlar içinde kalan S.K. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.K. ise Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma evde yaptığı aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca mermisi ve 30 gram kubar esrar ele geçirdi. İ.K. alkolün etkisiyle olayın meydana geldiğini söyledi. Jandarmadaki sorgulanması tamamlanan İ.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.