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Eşini mezarlığa götürüp 'Kendine yer beğen' diyen koca dehşet saçtı

Samsun'da alkollü koca dehşet saçtı. 2 çocuk annesi eşini mezarlığa götürüp 'Kendine yer beğen' diyen koca, silah kabzası ile eşinin başına vurarak yaraladı.

IHA12 Eylül 2024 Perşembe 16:27 - Güncelleme:
Eşini mezarlığa götürüp 'Kendine yer beğen' diyen koca dehşet saçtı
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Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Antyeri Mahallesi'nde gece saat 03.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, alkollü eve gelen İ.K.(30) 12 yıllık evli olduğu 2 çocuk annesi eşi S.K.'yi (31) kolundan tutup mezarlığa götürerek, "Burada kendine yer beğen" diyerek silah kabzası ile kafasına defalarca vurup darp etti.

KANLAR İÇİNDE KALDI

Eşini vücudunun çeşitli yerlerinden de darp eden İ.K. evde de darp etmeyi sürdürdü. Yaralanarak kanlar içinde kalan S.K. Gazi Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. İ.K. ise Tekkeköy İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

EVDE ESRAR ELE GEÇİRİLDİ

Jandarma evde yaptığı aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet tabanca mermisi ve 30 gram kubar esrar ele geçirdi. İ.K. alkolün etkisiyle olayın meydana geldiğini söyledi. Jandarmadaki sorgulanması tamamlanan İ.K. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi.

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