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Eşini öldürdü, polise teslim oldu

Osmaniye'de eşi Hayriye K.'yı boğarak öldüren Şahin K., polise giderek teslim oldu.

DHA13 Aralık 2024 Cuma 06:53 - Güncelleme:
Eşini öldürdü, polise teslim oldu
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Olay, gece saatlerinde Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi.

Şahin K., henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı işi Hayriye K.'yı boğarak öldürdü. Olayın ardından, polis merkezine giden cinayet şüphelisi koca, eşini öldürdüğünü söyleyip, teslim oldu.

Şüphelinin itirafı üzerine eve giden polis ve sağlık ekipleri, Hayriye K.'nın cansız bedeniyle karşılaştı. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hayriye K.'nın cenazesini otopsi için morga kaldırdı.

Gözaltına alınan cinayet şüphelisi kocanın, polisteki sorgusu devam ediyor.

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