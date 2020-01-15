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Konya'da eşini öldürüp kızını ağır yaralayan sanığa 38 yıl 9 ay hapis cezası verildi

Konya'da boşanma aşamasında olduğu eşini tabancayla öldürüp kızını da ağır yaraladığı gerekçesiyle yargılanan sanık, 38 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA15.01.2020  12:18 - Güncelleme: 15.01.2020  12:18

4. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, "tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanan tutuklu sanık Niyazi Yetişir, olayda yaralanan kızı Rabia Yetişir, maktul Sevda Yetişir'in annesi Leyla Kütük ve taraf avukatları katıldı.

Son sözleri sorulan tutuklu sanık Yetişir, eşi Sevda Yetişir'i öldürdüğü için pişman olduğunu belirtti.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, tahrik indirimi uyguladığı sanığa, "eşi kasten öldürme" suçundan 20 yıl, "kızını kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 16 yıl 8 ay, ruhsatsız silah bulundurmaktan da 2 yıl 1 ay olmak üzere 38 yıl 9 ay hapis cezası verdi.

- OLAY

Merkez Karatay ilçesi Hacıveyiszade Mahallesi Şeyhulemayahşi Caddesi'nde, 31 Ağustos 2017'de, Niyazi Yetişir, boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Sevda Yetişir'i tabancayla öldürmüş, kızı Rabia Yetişir'i de ağır yaralamıştı.

Sevda Yetişir olay yerinde hayatını kaybetmiş, Rabia Yetişir ise hastanede tedavi altına alınmıştı.

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