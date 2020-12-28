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Eşini önce darp edip ardından bıçakladı

Adana'da tartıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın yaralandı. Çiftin komşusu Salih Töremen, sokakta bulunduğu sırada evinin balkonunda darbedilen kadının yardım istediğini belirterek, 'Ben ve diğer komşularımız birlikte evin kapısını çaldık ama açan olmadı. Bunun üzerine biz de olayı polise bildirdik. Polisler geldiğinde kadın kocası tarafından bıçaklanmıştı.' diye konuştu.

AA28 Aralık 2020 Pazartesi 10:14 - Güncelleme: 28 Aralık 2020 Pazartesi 10:14
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Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Bahçelievler Mahallesi'ndeki evde Suriye uyruklu İmad M. (39) ile eşi Kevser İ. (20) arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesiyle İmad B, evin balkonunda eşini darbetti. Kadının yardım istemesi üzerine komşuları durumu polise bildirdi.

İmad B, darbettiği eşini bıçakla yaraladı.

Yaralı kadın, 112 Acil Servis ekibince Adana Şehir Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Çiftin komşusu Salih Töremen, sokakta bulunduğu sırada evinin balkonunda darbedilen kadının yardım istediğini belirterek, "Ben ve diğer komşularımız birlikte evin kapısını çaldık ama açan olmadı. Bunun üzerine biz de olayı polise bildirdik. Polisler geldiğinde kadın kocası tarafından bıçaklanmıştı." diye konuştu.

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