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Eşini satırla yaraladı

Balıkesir'de eşini satırla yaraladığı iddia edilen kişi gözaltına alındı. Görgü tanıklarından Halil Akbıyık, 'Polisi kendisi aradı. Bir de engelli kızı vardı içeride. Polis geldi olaya el koydu. Kızımızı ambulans aldı.' ifadesini kullandı.

AA08 Nisan 2021 Perşembe 17:47 - Güncelleme: 08 Nisan 2021 Perşembe 17:47
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İddiaya göre, Altınkum Mahallesi'nde yaşayan İsmail T. (60) ile eşi Nurhan T. (56) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İsmail T, evdeki satırla eşini kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

Nurhan T, olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel bir hastaneye kaldırıldı.

Şüpheli eş, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Görgü tanıklarından Halil Akbıyık, AA muhabirine, evden kavga sesler duyduğunu söyledi.

İsmail T'nin bir süre sonra elinde satırla dışarı çıktığını belirten Aybıyık, "Polisi kendisi aradı. Bir de engelli kızı vardı içeride. Polis geldi olaya el koydu. Kızımızı ambulans aldı." ifadesini kullandı.

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