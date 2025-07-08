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Güncel

Eşini ve 2 çocuğunu yaralayan şüpheli camide yakalandı

Batman'da eşini ve iki çocuğunu bıçakla yaralayan zanlı saklandığı cami tuvaletinde yakalandı.

AA8 Temmuz 2025 Salı 14:05 - Güncelleme:
Eşini ve 2 çocuğunu yaralayan şüpheli camide yakalandı
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Batman'da eşini ve iki çocuğunu bıçakla yaralayarak kaçan kişi, polis ekiplerince saklandığı cami tuvaletinde yakalandı.

Pazaryeri Mahallesi'ndeki evlerinde İsmet A. (53) ve eşi Gülseren A. (49) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu İsmet A, eşini bıçakla yaraladı.

Kendisine engel olmak isteyen çocukları E.A. ve A.A'yı da bıçakla yaralayan İsmet A, evden ayrıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan zanlı polis ekiplerince saklandığı cami tuvaletinde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

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