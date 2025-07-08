Eşini ve 2 çocuğunu yaralayan şüpheli camide yakalandı

Batman'da eşini ve iki çocuğunu bıçakla yaralayarak kaçan kişi, polis ekiplerince saklandığı cami tuvaletinde yakalandı.

Pazaryeri Mahallesi'ndeki evlerinde İsmet A. (53) ve eşi Gülseren A. (49) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi sonucu İsmet A, eşini bıçakla yaraladı.

Kendisine engel olmak isteyen çocukları E.A. ve A.A'yı da bıçakla yaralayan İsmet A, evden ayrıldı.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 3 kişi ambulansla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan zanlı polis ekiplerince saklandığı cami tuvaletinde yakalandı.

Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.