Eşini ve çocuğunu boğarak öldürmüştü... Kan donduran cinayet sonrası mektup

Edirne'de eşini ve 11 yaşındaki çocuğunu öldüren katilin olay sonrası eve, “Beni affedin” yazılı mektup bıraktığı ortaya çıktı. Akıl sağlığı yerinde olduğu belirlenen şüpheli tutuklandı. İşte detaylar...

İHA27 Ağustos 2025 Çarşamba 13:32 - Güncelleme:
Eşini ve çocuğunu boğarak öldürmüştü... Kan donduran cinayet sonrası mektup
Edirne'de 11 yaşındaki çocuğu ile eşini öldüren ve telefonlara arayanlara 'uyuyorlar, uyanmadılar' diyerek cevap veren şüphelinin, 'Beni affedin' sözleriyle eve mektup bıraktığı öğrenildi. İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem süresi tamamlanan ve akıl sağlığının yerinde olduğuna dair kanaat getirilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

EŞİNİ VE OĞLUNU BOĞARAK ÖLDÜRMÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, Edirne'yi derinden sarsan olay 4 Ağustos 2025 günü Cumhuriyet Mahallesi'nde yaşandı. Ailesiyle aynı apartmanda yaşayan Ö.G.A. (41), eşi Didem Örs Alacı (38) ile 11 yaşındaki oğulları Doruk Kaan Alacı'yı boğarak öldürdükten sonra bıçakla kendini yaralayarak intihara kalkıştı.

Vahşi şekilde öldürülen anne ve oğlu son yolculuklarına uğurlanırken olayın şüphelisi de, savcılık kararıyla akıl hastalığı olup olmadığının tespiti amacıyla İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. İstanbul Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde gözlem süresi tamamlanan ve akıl sağlığının yerinde olduğuna dair kanaat getirilen şüpheli geçtiğimiz gün tutuklanarak cezaevine gönderildi.

'BENİ AFFEDİN' YAZILI EVE MEKTUP BIRAKMIŞ

Öldürülen anne ve çocuktan gün içinde haber alamayan yakınlarının defalarca telefonla anne Didem'i aradıkları ancak telefonu cinayet şüphelisinin açarak, 'Didem ve Doruk henüz uyanmadılar, uyuyorlar' diyerek kapattığı ortaya çıktı. Bir diğer detay ise şüphelinin eve bıraktığı mektupta 'Beni affedin' sözlerine yer vermesi oldu.

