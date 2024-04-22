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Güncel

Eşini ve iki çocuğunu rehin alan firari hükümlü etkisiz hale getirildi

İzmir'in Konak ilçesinde, hakkında kesinleşmiş 14 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü, evine gelip iki çocuğuyla birlikte eşini bıçakla rehin aldı. Yaklaşık 3 saat direnen şahıs, Özel Harekat polislerinin de destek verdiği operasyonla etkisiz hale getirilerek yakalandı.

IHA22 Nisan 2024 Pazartesi 07:19 - Güncelleme:
Eşini ve iki çocuğunu rehin alan firari hükümlü etkisiz hale getirildi
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Olay, dün akşam saat 16.00 sıralarında Atilla Mahallesi 467. Sokak'taki bir apartmanda meydana geldi. 112 Acil Çağrı Merkezine, hakkında 14 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Yılmaz D.'nin (43) evine gelip, 2 çocuğu ile eşini rehin aldığı ihbarı yapıldı. Bunun üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra Özel Harekat polislerinin de adrese geldiğini fark eden Yılmaz D. apartman boşluğuna çıktı. Yılmaz D.'nin rehin aldığı ve büyük korku yaşayan eşi ile 2 çocuğu kontrollü şekilde evden tahliye edildi.

YAKLAŞIK 3 SAAT DİRENDİ

Polis ekiplerinin tüm çabalarına rağmen ikna olmayan firari Yılmaz D. teslim olmamak için direndi. Yaklaşık 3 saat devam eden ikna çabaları sonucunda şahsın bir anlık dalgınlığından faydalanan polisler müdahale yaptı. Elinde bıçak bulunan Yılmaz D. etkisiz hale getirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

  • Firari hükümlü
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