9 Aralık 2025 Salı
  • Eşini yastıkla boğmaya kalktı! Mahkeme kadına uzaklaştırma verdi
Güncel

Eşini yastıkla boğmaya kalktı! Mahkeme kadına uzaklaştırma verdi

Başkentte yerel mahkemece, eşi uyurken yastıkla boğmaya çalıştığı iddia edilen kadın hakkında uzaklaştırma kararı verildi.

9 Aralık 2025 Salı 13:37
Eşini yastıkla boğmaya kalktı! Mahkeme kadına uzaklaştırma verdi
ABONE OL

Ankara Batı 8. Aile Mahkemesi'ne başvuran erkek mağdur B.T. şiddetli geçimsizlik yaşadığı eşi R.T. tarafından iddialara göre uyurken yastıkla ağzı kapatılarak elleriyle boğulmaya çalışıldı. B.T., olayın ardından savcılıktan koruma ve tedbir talebinde bulundu.

Ankara Batı 8. Aile Mahkemesi, '6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun' kapsamında, tedbir başvurusunu değerlendirdi. Mahkeme, söz konusu kanunda, koruyucu tedbir kararı verilebilmesi için şiddetin uygulandığına ilişkin delil aranmayacağı, önleyici tedbir kararının gecikmeksizin verilmesinin hükme bağlandığına dikkat çekti.

MAHKEME, DAVALI KADININ ERKEĞE YAKLAŞMAMASINA HÜKMETTİ

Yerel mahkeme, dosya kapsamında R.T.'nin 6 ay boyunca B.T.'nin konutuna, iş yerine, bulunduğu yerlere yaklaşmamasına hükmetti.

