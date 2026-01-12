Eşinin başında şişe kırdı: Yaralı kadın kızıyla camiye sığındı

Ataevler Mahallesi Divan Sokak'ta yaşayan A.Y. ile eşi S.Y. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine A.Y, darbettiği eşi S.Y'yi başına şişe vurarak yaraladı.

Kızını da yanına alarak evden uzaklaşan yaralı kadın, yakınlardaki Edebali Camisi'ne sığındı. Camide sabah namazı için toplanan cemaatin ilk müdahalesini yaptığı S.Y, 112 Acil Servis ekiplerince Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.

Tedavi altına alınan S.Y'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Bu arada, S.Y'nin kızıyla camiye girdiği anlar caminin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Evden uzaklaşan eşinin arkasından tabancayla rastgele ateş de ettiği öne sürülen zanlı A.Y. ise kısa süre sonra polis ekiplerince gözaltına alındı.