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Güncel

Eşinin gözlerinin önünde katledilmişti! Saldırgan için karar

İstanbul Beşiktaş'ta, eşiyle kafede oturan kişiyi silahla öldüren şüpheli tutuklandı.

AA22 Nisan 2025 Salı 18:10 - Güncelleme:
Eşinin gözlerinin önünde katledilmişti! Saldırgan için karar
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Cihannüma Mahallesi'ndeki kafede 15 Nisan'da Cengiz Ş'ye arkadan yaklaşarak, silahla vurup öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan K.N'nin İstanbul Adliyesi'nde soruşturma savcılığında ifadesi alındı.

Şüpheli K.N, sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

OLAY

Cihannüma Mahallesi Akmaz Çeşme Sokak'taki kafede eşiyle oturan Cengiz Ş, arkasından yaklaşan kapüşonlu şüphelinin tabancayla ateş açması sonucu ağır yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

Edirne üzerinden yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmak isterken yakalanan zanlı K.N. İstanbul'a getirilmişti.

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