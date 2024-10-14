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Eşinin kardeşi tarafından öldürüldü

İstanbul Bağcılar'da, iki çocuk babası Murat Akkuş (40) eşinin erkek kardeşi C.K. (39) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

DHA14 Ekim 2024 Pazartesi 15:11 - Güncelleme:
Eşinin kardeşi tarafından öldürüldü
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Olay, dün saat 20.30 sıralarında meydana geldi.

İki çocuk babası Murat Akkuş, iş çıkışı Bağcılar'da bulunan Molla Gürani Parkı civarında eşinin erkek kardeşi C.K. (39) ile buluştu.

İddiaya göre, aralarında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Murat Akkuş, C.K.'ya yumruk attı. Bunun üzerine C.K., Akkuş'u bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulans ile hastaneye götürüldü.

Murat Akkuş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Şüpheli, C.K. ise gözaltına alındı.

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