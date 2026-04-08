Eşinin yüzünü taşla ezmişti: Cani koca için hesap vakti

Gaziantep'te boşanmak istediği eşinin yüzünü taşla ezen ve "Kasten Yaralama" suçundan yargılanan Feyzullah Y.'nin davasının 2'nci duruşması, Gaziantep 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada sanık, sanık avukatı, müşteki Nazlı Y. ve avukatları hazır bulundu.

Müşteki Nazlı Y., sanığın en ağır ceza ile cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Feyzullah Y., önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek suçsuz olduğunu ileri sürdü.

DAVA AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mevcut deliller doğrultusunda eylemin "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğu kanaatine varan hakim, görevsizlik kararı vererek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 27 Ocak günü Şehitkamil ilçesi Zeytinli Mahallesi Gaziantep Adliyesi yakınlarında meydana gelmişti. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Nazlı Y. (26), 9 yıldır evli olduğu kocası Feyzullah Y.'den şiddet gördüğü ve şiddetli geçimsizlik yaşadığı nedeniyle boşanmak için başvurmuş, kocası ise şikayetinden vazgeçmesini istemişti. Daha sonrasında ise Feyzullah Y., şikayetinden vazgeçmeyeceğini söyleyen karısını adliye yakınlarında öldüresiye darp etmiş ve yüzü gözü kanlar içerisinde kalan ve ağır yaralanan kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarılmıştı.