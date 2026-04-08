İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Nisan 2026 Çarşamba / 21 Sevval 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,5148
  • EURO
    52,115
  • ALTIN
    6823.93
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eşinin yüzünü taşla ezmişti: Cani koca için hesap vakti
Eşinin yüzünü taşla ezmişti: Cani koca için hesap vakti

Gaziantep'te boşanmak isteyen eşini, kafasına ve yüzüne taşla vurarak darp eden sanığın dosyası Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

8 Nisan 2026 Çarşamba 17:18
ABONE OL

Gaziantep'te boşanmak istediği eşinin yüzünü taşla ezen ve "Kasten Yaralama" suçundan yargılanan Feyzullah Y.'nin davasının 2'nci duruşması, Gaziantep 12. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmada sanık, sanık avukatı, müşteki Nazlı Y. ve avukatları hazır bulundu.

Müşteki Nazlı Y., sanığın en ağır ceza ile cezalandırılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Feyzullah Y., önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek suçsuz olduğunu ileri sürdü.

DAVA AĞIR CEZAYA GÖNDERİLDİ

Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Mevcut deliller doğrultusunda eylemin "eşe karşı kasten öldürmeye teşebbüs" suçunu oluşturduğu kanaatine varan hakim, görevsizlik kararı vererek dosyanın Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderilmesine hükmetti.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Olay, 27 Ocak günü Şehitkamil ilçesi Zeytinli Mahallesi Gaziantep Adliyesi yakınlarında meydana gelmişti. İddiaya göre, 3 çocuk annesi Nazlı Y. (26), 9 yıldır evli olduğu kocası Feyzullah Y.'den şiddet gördüğü ve şiddetli geçimsizlik yaşadığı nedeniyle boşanmak için başvurmuş, kocası ise şikayetinden vazgeçmesini istemişti. Daha sonrasında ise Feyzullah Y., şikayetinden vazgeçmeyeceğini söyleyen karısını adliye yakınlarında öldüresiye darp etmiş ve yüzü gözü kanlar içerisinde kalan ve ağır yaralanan kadın, çevredeki vatandaşlar tarafından son anda kurtarılmıştı.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.