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Eşiyle aynı kaderi paylaştı... Sobadan sızan gaz eceli oldu

Denizli'nin Buldan ilçesinde sobadan sızan gazadan zehirlenen 76 yaşındaki kadın hayatını kaybetti. Yaşlı kadının bundan önce de 3 defa sobadan sızan gazdan zehirlendiği ve her defasında kurtulduğu öğrenilirken aynı zamanda kocasının da geçtiğimiz yıllarda aynı şekilde öldüğü ortaya çıktı.

IHA25 Mart 2020 Çarşamba 17:16 - Güncelleme: 25 Mart 2020 Çarşamba 17:16
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Edinilen bilgilere göre, olay, Buldan ilçesi Türlübey Mahallesinde meydana geldi. Öğle saatlerinde kendisinden haber alınamayan Emine Özen’in (76) yakınları evine gittiklerinde yaşlı kadını yatağında hareketsiz yatarken buldu. Ardından yakınları 112 Acil Çağrı Merkezine bildirerek yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen ekipler yaşlı kadının sobadan sızan gazadan zehirlendiğini tespit etti. Özen ambulans ile önce Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı. Oradan özel bir hastaneye sev edilen yaşlı kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Özen’in daha önce de değişik zamanlarda 3 kez daha soba gazı zehirlenmesi nedeniyle hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Özen’in ayrıca 3 yıl önce de eşini yine soba gazı zehirlenmesi nedeniyle kaybettiği bildirildi.

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