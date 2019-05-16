Eşiyle tartıştığı için 'kaçırıldım' yalanına başvurmuş Denizli'de, kayıp olarak arandıktan bir gün sonra sokakta ayakkabısız halde bulunan ve kaçırıldığı yönünde ifade veren iş adamının eşiyle tartıştığı için kaçtığı belirlendi.