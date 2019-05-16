Eşiyle tartıştığı için 'kaçırıldım' yalanına başvurmuş
Denizli'de, kayıp olarak arandıktan bir gün sonra sokakta ayakkabısız halde bulunan ve kaçırıldığı yönünde ifade veren iş adamının eşiyle tartıştığı için kaçtığı belirlendi.
- AA
Sarayköy ilçesinde yaşayan Ümmü Can U, önceki gün, eşi Onur U'dan dünden bu yana haber alamadığını belirterek, jandarmaya kayıp müracaatı yaptı.
Bunun üzerine başlatılan arama çalışmaları sonrası Onur U'nun otomobili Duacılı Mahallesi Dere Yolu mevkisinde terk edilmiş halde bulundu.
Onur U'nun en son Babadağ ilçesine iş görüşmesine gittiğini öğrenen ekipler çalışmalarını burada yoğunlaştırdı.
Dün sokakta ayakkabısız yürüyen bir kişiyi durduran polis, üzerinden kimlik çıkmayan kişinin kaybolan Onur U. olduğunu belirledi.
Polis merkezine götürülen Onur U, "Tanımadığım kişilerce ellerim ve gözlerim bağlandıktan sonra kaçırıldım." şeklinde ifade verdi.
Onur U. daha sonra jandarma ekiplerine teslim edildi.
Konuşmalarından ve tutarsız ifadelerinden şüphelenen jandarma ekipleri, Onur U. otomobilin bulunduğu bölgeye götürdü.
Tekstil firmalarına fason üretim yapan Onur U, buradaki ifadesinde ise kaçırılmadığını, eşiyle tartıştıkları için kaçırılma olayını uydurduğunu söyledi.
Dolandırıcılık suçundan arama kaydı bulunan Onur U, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
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