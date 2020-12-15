Eskart'a HES kodu nasıl yüklenir? Eskişehir Eskart HES kodu eşleştirme

15 Aralık 2020 Salı 17:07 - Güncelleme: 15 Aralık 2020 Salı 17:07

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın şehir içi toplu ulaşımda İstanbulkart'a HES kodu tanımlama şartı sonrasında çalışmalara başladı. Metro ve otobüs için HES kodu almanın zorunlu olması sonrası toplu taşımada Coronavirüs salgınının yayılmasının önüne geçilecek. Peki Eskart'a HES kodu nasıl yüklenir? Sağlık Bakanlığı'nca Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne iletilecek olan tanısı konmuş Covid-19 taşıyıcılarının kişiselleştirilmiş ESkart'ları askıya alınacak. Peki Eskart'a HES kodu nasıl yüklenir? İşte Eskişehir Eskart HES kodu eşleştirmenin kolay yolu

İçişleri Bakanlığı’nın şehir içi toplu ulaşımda HES Kodu kullanılmasına yönelik genelgesi, ilk aşamada; şehir içi toplu ulaşım aracıyla yapılan seyahatlerde kullanılmak üzere kişiye özel elektronik/akıllı seyahat kart olan kişiselleştirilmiş Eskart'ları kapsıyor. İşte ESKART'a HES kodu yükleme işlemi.

ESKART'A HES KODU NASIL YÜKLENİR?

Bu çerçevede, toplu ulaşım araçlarına binişte kullandığınız kişiselleştirilmiş (fotoğraflı) ya da hamiline ESKART’ınızı kullanabilmeniz için HES Kodunuz ve T.C Kimlik Numaranız ile eşleştirmeniz istenmektedir.

Eskart ve Hes Kodu eşleştirme işleminizi http://eskisehir.bel.tr üzerinden yapabilir veya hafta içi 10.00-16.00 saatleri arasında ALO 153 ve aşağıdaki numaralardan konuyla ilgili destek alabilirsiniz.

HES Kodunuza, yalnızca bir ESKART tanımlayabilirsiniz. Eşleştirme işlemi sırasında sizlerden istenilen Ulaşım Kart Numarası, yükleme yaptığınız sırada sizlere verilen Dolum Fişi üzerinde yazmaktadır.

ESKART VE HES KODU EŞLEŞTİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ

Eskişehir HES Kodu Kayıt Formunda yer alan; TC. Kimlik Numarası, Ulaşım Kart Numarası, HES kodu, Telefon Numarası ve Email bilgilerini doldurarak eskart HES kodu eşleştirme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Eskişehir Hafif Raylı Sistem İşletmesi ve otobüs gibi toplu taşıma araçlarında ESKART'lara HES kodu eşleştirmek zorunlu hale geldi.

Sağlık Bakanlığı'nca Eskişehir Belediyesine iletilecek olan tanısı konmuş Covid-19 taşıyıcılarının Eskartları geçici bir süreyle askıya alınacak.

T.C. İçişleri Bakanlığı’nın, Koronavirüs salgınıyla mücadele çalışmaları kapsamında 30 Eylül’de çıkardığı “Şehir İçi Toplu Ulaşımda HES Kodu Sorgulama Başlıklı Genelgesi’ne istinaden alınan karar gereğince toplu ulaşımda HES Kodu zorunlu hale gelmiştir.

COVID-19 TANISI KOYULAN KİŞİNİN ESKART'I ASKIYA ALINACAK

Bu entegrasyonla; Sağlık Bakanlığı’nca İBB’ye iletilecek olan tanısı konmuş Covid-19 taşıyıcılarının veya bu kişilerle temasta olanların kişiselleştirilmiş İstanbulkart’ları askıya alınacak.

Tanılı ya da temaslısı olup izolasyonda olması gerekirken şehir içi toplu ulaşım araçlarını kullanmaya teşebbüs edenler, İçişleri Bakanlığı’na raporlanacak.

ESKART'LAR KİŞİSELLEŞTİRİLECEK

Öte yandan, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi; şehir içi toplu ulaşım faaliyetleri için kullanılan henüz kişiselleştirmemiş durumda olan tek kullanımlık kartların kullanımını iptal etti. Bu tür Eskart kullanıcılarına, internet ve mobil uygulama ve kısa mesaj servisi üzerinden kartlarının kişiselleştirilmesine yönelik bilgiler ve yönlendirmeler gönderilecek.