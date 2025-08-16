Eski AK Partili Milletvekili Boğa toprağa verildi

24. Dönem AK Parti Muğla Milletvekili Ali Boğa için Karaçulha Mahallesi'ndeki Çalıca Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene ailesi, yakınları, siyasi temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazını Boğa'nın kardeşi Mehmet Boğa kıldırdı. Katılımın yoğun olması nedeniyle Karaçulha Mezarlığı'nda ikinci kez cenaze namazı kılınmasının ardından Boğa, dualarla defnedildi.

Törene Ticaret Bakan Yardımcısı Mustafa Tuzcu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz, 21. ve 24. Dönem Milletvekili Aydın Ayaydın, 24., 25. ve 26. Dönem Milletvekili Ömer Süha Aldan, Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, Seydikemer Belediye Başkanı Önder Akdenizli, AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin ile çok sayıda vatandaş ve siyasi isim katıldı.

Cenaze namazı öncesinde konuşma yapan kardeşi Mehmet Boğa, Ali Boğa'nın görevine duyduğu sorumluluğu ve halkına olan bağlılığını şu sözlerle dile getirerek, "Avustralya'da ticari ataşe olarak görev yaparken, 'Yattığım her gece binlerce kilometre ötedeki garip halkımın hakkı benim üzerimde. Devletim benim için bir gecede şu kadar para harcıyor. Acaba hakkını verebilir miyim?' diye uyku tutmayan bir adamdı. Ağabeyimin hayrı için Yarım simit, 50 kuruş, 1 lira da olsa Allah rızası için bir garibanı sevindirin. Bir susuza bir bardak su verin. Sokakta susuz kalan bir köpeğe yardım edin. Bir bardak suyu, yaprakları buruşan bir ağacın dibine dökün" ifadelerini kullandı.

VALİ AKBIYIK: "ÇARPAN VATANDAŞ TUTUKLANDI"

Törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Muğla Valisi İdris Akbıyık, Ali Boğa'nın ülkeye hem bürokrat hem de milletvekili olarak önemli hizmetlerde bulunduğunu vurguladı. Kazanın çevre yolundaki yaya geçidinde meydana geldiğini ifade eden Vali Akbıyık, "Çok üzücü bir kaza. Çarpan vatandaş tutuklandı. Adli süreç devam ediyor. Kendisine Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm Muğla halkına başsağlığı diliyorum" dedi.