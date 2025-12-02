İSTANBUL 15°C / 8°C
Güncel

Eski AK Partili Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Ankara'da tedavi gördüğü hastanede iki gün önce vefat eden 26. ve 27. Dönem AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk'ün cenazesi, Giresun'da defnedildi.

AA2 Aralık 2025 Salı 14:17 - Güncelleme:
Öztürk için Çanakçı ilçesine bağlı Akköy'deki camide düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, bazı illerin valileri ve belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Uraloğlu, Cemal Öztürk'ün aile dostları ve dava arkadaşları olduğunu belirterek, "Cemal ağabeyin gerçekten mümin ve muvahhit bir insan olduğuna şahidiz." dedi.

Öztürk'e Allah'tan rahmet dileyen Uraloğlu, "Memleketimiz için birçok hizmet yaptığını biliyoruz." diye konuştu.

Cemal Öztürk'ün cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.

