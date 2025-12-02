Eski AK Partili Öztürk son yolculuğuna uğurlandı

Öztürk için Çanakçı ilçesine bağlı Akköy'deki camide düzenlenen cenaze törenine, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Giresun Milletvekilleri Ali Temür ve Nazım Elmas, MHP Giresun Milletvekili Ertuğrul Gazi Konal, bazı illerin valileri ve belediye başkanları ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Uraloğlu, Cemal Öztürk'ün aile dostları ve dava arkadaşları olduğunu belirterek, "Cemal ağabeyin gerçekten mümin ve muvahhit bir insan olduğuna şahidiz." dedi.

Öztürk'e Allah'tan rahmet dileyen Uraloğlu, "Memleketimiz için birçok hizmet yaptığını biliyoruz." diye konuştu.

Cemal Öztürk'ün cenazesi, kılınan namazın ardından aile mezarlığında toprağa verildi.