Eski AK Partili vekil Kazım Ataoğlu hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, 23. dönem AK Parti Bingöl Milletvekili Kazım Ataoğlu, Ankara'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

1952'de, Bingöl'ün Genç ilçesinde doğan Ataoğlu, Diyarbakır Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun oldu. 1975-1990 yılları arasında Bingöl Lisesi, Beyşehir İmam-Hatip Lisesi, Kırşehir Eğitim Enstitüsü ve benzeri eğitim kurumlarında öğretmenlik ve idarecilik yaptı.

23. Dönem AK Parti Milletvekilliğinin yanı sıra, 19. ve 20. yasama dönemlerinde de Bingöl Milletvekili olarak parlamentoda görev alan Ataoğlu, evli ve 4 çocuk babasıydı.

Ataoğlu'nun cenazesi yarın Bingöl'de toprağa verilecek.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI YILMAZ'DAN VEFAT EDEN ESKİ MİLLETVEKİLİ ATAOĞLU İÇİN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Ankara'da geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybeden eski AK Parti Bingöl Milletvekili Kazım Ataoğlu için taziye mesajı yayımladı.

Yılmaz, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"19, 20. ve 23. Dönem Bingöl Milletvekili, değerli ağabeyimiz Kazım Ataoğlu Bey'in vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Yaptığı hizmetlerin yanı sıra siyasi nezaketi ve beyefendi kişiliği ile gönüllerde yaşamaya devam edecektir. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. Ailesi başta olmak üzere tüm sevenlerinin başı sağ olsun."