Eski Askeri Yargıtay üyesi Öztoprak'a FETÖ'den hapis
FETÖ'nün sözde sıkıyönetim direktifinde 'savcı' olarak yer alan eski Askeri Yargıtay üyesi Turgay Öztoprak 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
- AA
FETÖ'nün sözde sıkıyönetim direktifinde "savcı" olarak yer alan eski Askeri Yargıtay üyesi Turgay Öztoprak 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
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