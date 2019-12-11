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Eski Askeri Yargıtay üyesi Öztoprak'a FETÖ'den hapis

FETÖ'nün sözde sıkıyönetim direktifinde 'savcı' olarak yer alan eski Askeri Yargıtay üyesi Turgay Öztoprak 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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FETÖ'nün sözde sıkıyönetim direktifinde "savcı" olarak yer alan eski Askeri Yargıtay üyesi Turgay Öztoprak 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

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