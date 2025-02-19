İSTANBUL 4°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Şubat 2025 Çarşamba / 21 Saban 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    36,3006
  • EURO
    37,884
  • ALTIN
    3429.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında iddianame düzenlendi
Güncel

Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında iddianame düzenlendi

Battal İlgezdi hakkında, Ataşehir Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde imara aykırı inşa edilen 5 yapıya ilişkin yıkım kararlarını uygulamadığı iddiasıyla 'görevi kötüye kullanma' suçundan iddianame düzenlendi.

AA19 Şubat 2025 Çarşamba 16:16 - Güncelleme:
Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında iddianame düzenlendi
ABONE OL

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosunca hazırlanan iddianamede, ilçede bulunan bir kısım yapıların İmar Kanunu'na aykırı olduğu, bunlardan bir kısmı için kanunun ruhsatsız veya ruhsata aykırı yapılara ilişkin düzenlemeyi içeren 32. maddesi kapsamında işlem yapılmasına karar verildiği ancak görevlilerin bu kararı yerine getirmeyerek görevlerini kötüye kullandıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı aktarıldı.

Şüphelilerin soruşturma aşamasında alınan savunmalarına suçtan kurtulmaya yönelik olduğu için itibar edilmediği kaydedilen iddianamede, şüphelilerin 5 taşınmazla ilgili 2021'de verilen yıkım kararlarını uygulamadıkları belirtildi.

İddianamede Battal İlgezdi, Cenan Arslan, Kalender Özdemir ve Mahmut Murt'un "görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 9'ar aydan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması istendi.

Şüpheli Mahmut Benli'nin ise aynı suçtan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesince kabul edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.