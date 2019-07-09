BAKA eski Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen'e FETÖ'den hapis
Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nda (BAKA) genel sekreter olarak görevliyken FETÖ/PDY soruşturması kapsamında görevden alınan Mehmet Sırrı Özen'e 2 yıl 1 ay hapis cezası.
- İHA
Isparta Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılanan eski BAKA Genel Sekreteri Mehmet Sırrı Özen, 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı. Hapis cezası kesinleşen Özen tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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