Spordan Sorumlu eski Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz, İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulundu.

Bir dönem Trabzonspor Kulübü'nde başkanlık da yapan Yılmaz'ın cansız bedenini eve gelen kızı buldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Yılmaz'ın yaşamını yitirdiğini belirledi.

Olay yeri inceleme ekiplerinin evdeki çalışmasının ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

AİLESİ ÖLÜM SEBEBİNİ AÇIKLADI

Mehmet Ali Yılmaz'ın ailesi ölümün kalp krizi sebebiyle gerçekleştiğini açıkladı.

Yılmaz'ın ailesinin açıklaması şu şekilde:

"En değerli varlığımız, aile büyüğümüz, sevgili babamız, canımız, Tek-Art Holding Yönetim Kurulu Başkanımız, eski Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ı bugün Beşiktaş'taki evinde ailesinin yanında dinlendiği odasında saat 13.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu maalesef kaybettik.

Cenazesi, 26 Nisan 2024 Cuma günü Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet aile kabristanlığına defnedilecektir. Bütün sevenlerinin, yakınlarının, dostlarının ve Trabzonspor camiasının başı sağ olsun."

Mehmet Ali Yılmaz'ı 30 yıldır tanıdığını söyleyen Mehmet Zekayi Alatlı, "Akşam yatıyor. Sabah ölüsünü kızı Fatma buluyor. Hakikaten babamızı kaybettik." dedi.

Ölüm haberini aldıktan sonra Mehmet Ali Yılmaz'ın evine gelen yapımcı Erol Köse, Yılmaz'ın genel sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek, "Fıtık ve ağrı için hastaneye gitmişti, başka bir problemi yoktu. Başımız sağ olsun. Adam gibi adamdı." ifadelerini kullandı.

TRABZONSPOR'DAN PAYLAŞIM

Yılmaz'ın ölüm haberinin ardından başkanlığını yaptığı Trabzonspor, sosyal medya hesaplarında logosunu kararttı.

Yılmaz'ı anan bir paylaşım yapan bordo-mavili ekipten yapılan açıklamada, "Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı kaybettik Kulübümüze 1 Lig Şampiyonluğu, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 1 de Türkiye Kupası'nın yanı sıra sayısız başarılar kazandıran Onursal Başkanımız Mehmet Ali Yılmaz'ı kaybettik. Yakınlarının, sevenlerinin, camiamızın ve futbol ailesinin başı sağ olsun." ifadelerine yer verildi.

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

Mehmet Ali Yılmaz, 1948 yılında Trabzon'un Of ilçesinde doğdu.

Yılmaz, Trabzonspor Kulübü başkanlığı sonrasında siyasete girdi. Trabzon milletvekilliği de yapan Yılmaz, Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Yılmaz'ın medya ve turizm alanlarında da çeşitli yatırımları bulunuyordu.