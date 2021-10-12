İSTANBUL 23°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
12 Ekim 2021 Salı / 6 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,9985
  • EURO
    10,4108
  • ALTIN
    508.421
  • BIST100
    1416.3
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eski Bakan Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler ölü bulundu
Güncel

Eski Bakan Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler ölü bulundu

Eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler, eşi Betül Güler tarafından evinde ölü bulundu.

DHA12 Ekim 2021 Salı 07:19 - Güncelleme: 12 Ekim 2021 Salı 07:20
ABONE OL

Eski Bakan Muammer Güler'in yeğeni Hakan Güler, Ankara'nın Etimesgut ilçesi Bağlıca Mahallesindeki evinde eşi Betül Güler tarafından ölü bulundu. Eve geldiğinde eşi Hakan Güler'i yatağında hareketsiz şekilde gören Betül Güler'in ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Hakan Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi. Güler'in cenazesi yapılan ilk incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ankara Adil Tıp Kurumuna kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.