Rize'nin İyidere ilçesine bağlı Sarayköy mevkisinde yaralı halde bulunan Aydın'ı fark edenler durumu polise bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, bıçaklandığı belirlenen Aydın'ı Rize Devlet Hastanesine kaldırdı.
Ağır yaralanan Aydın, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Katil zanlısı, polis ekiplerinin çevrede yaptığı incelemede tespit edilen kan izlerini takip etmesi sonucu yakalandı.
Polis, olayın ardından kaçtığı belirlenen şüpheli V.Y'yi Artvin'in Hopa ilçesinde gözaltına aldı.