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Eski belediye başkanı ölü bulundu

Ankara'nın Altındağ ilçesinde 1989-1994 yılları arasında CHP'den belediye başkanı olarak görev yapan Ali Rıza Koç, Antalya'daki evinin bahçesinde ölü bulundu.

IHA16 Mayıs 2025 Cuma 07:24 - Güncelleme:
Eski belediye başkanı ölü bulundu
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Olay Antalya Gazipaşa'ya bağlı İnceğiz Mahallesi'nde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki Ali Rıza Koç, evinin yanında bulunan avokado bahçesini sulamak için evden ayrıldı. Eve dönmeyen Koç'u merak eden yakınları, bahçeye çıktıklarında hareketsiz yatarken buldu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarın ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ali Rıza Koç'un yaşamını yitirdiği belirlendi. Nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla Koç'un cansız bedeni cenaze aracı ile Gazipaşa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Burada yapılan ön incelemenin ardından Koç'un cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Ali Rıza Koç'un Ankara'nın Altındağ ilçesinde 1989-1994 yılları arasında Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) belediye başkanlığı yaptığı, Gazipaşa'da aldığı bahçede ailesiyle birlikte avokado ürettiği öğrenildi. Koç'un cenazesinin 17 Mayıs Cumartesi günü saat 10.30'da Altındağ Belediyesi önünde düzenlenecek törenin ardından öğle namazını müteakip Meşeli Mahallesi'nde defnedileceği öğrenildi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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