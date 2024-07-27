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Eski belediye başkanına silahlı saldırı

Sakarya'nın eski Ferizli İlçe Belediye Başkanı Ahmet Soğuk (64) otomobiliyle seyir halindeyken uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi. Polis, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

DHA27 Temmuz 2024 Cumartesi 14:35 - Güncelleme:
Eski belediye başkanına silahlı saldırı
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Ferizli'de, AK Parti'den girdiği 2009 ve 2019 yerel seçimlerini kazanıp 2 dönem belediye başkanlığı yapan Ahmet Soğuk, Karadiken Mahallesi'ndeki evine gitmek için sabah saatlerinde otomobiliyle ilçe merkezinden yola çıktı. Soğuk, Çark Deresi Köprüsü'nü geçtikten sonra evinin yakınlarına geldiğinde kimliği belirsiz kişilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralanan Ahmet Soğuk'un kontrolünü yitirdiği otomobil, fındık bahçesine uçtu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Ferizli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Soğuk, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Evli ve 4 çocuk babası olan Ahmet Soğuk'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Ahmet Soğuk'un yakınları büyük üzüntü yaşarken, polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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