Eski belediye başkanına suikast... Aile ''ihale'' iddiasını mahkemeye taşıdı

Korkunç olay, 27 Temmuz 2024 Cumartesi günü Yeni Mahalle'de meydana gelmişti. Evinden ayrılarak 54 UB 554 plakalı otomobiliyle seyir haline geçen Ahmet Soğuk, kısa süre sonra silahlı saldırıya uğradı. Saldırıda 8 el ateş edilirken, mermilerden ikisi Soğuk'a isabet etti. Kontrolden çıkan araç tarlaya girerken, 2009-2019 yılları arasında Ferizli Belediye Başkanı olarak görev yapan Soğuk olay yerinde hayatını kaybetti. Soruşturma çerçevesinde yakalanarak gözaltına alınan M.F.Ö. (29), N.E. (39), O.E. ve M.G.(40) çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

SANIKLAR HAKKINDAKİ SORUŞTURMA 4 AY ÖNCE TAMAMLANDI

Silahlı saldırı neticesinde hayatını kaybeden eski belediye başkanı Ahmet Soğuk'un öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma 17 Temmuz 2025 yılında tamamlandı. Olayla bağlantılı olarak tutuklanan 4 sanık hakkında "iştirak halinde tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilen iddianame kabul edildi.

DURUŞMA BAŞLADI, SANIKLAR HUZURDA İFADE İSTEDİ

Tutuklu 4 sanık bugün Sakarya Adliyesi 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. M.F.Ö., N.G., N.E. ve O.E. duruşmaya SEGBİS aracılığıyla tutuklu bulundukları cezaevlerinden katılırken, maktul Soğuk'un çocukları ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmada söz hakkı verilen sanıklar, savunmalarını mahkeme huzurunda yapmak istediklerini ifade etti.

"OLAYIN ARKASINDA BAŞKALARININ OLDUĞUNU DÜŞÜNÜYORUZ"

Soğuk'un oğulları Ü.S. ve H.S. ise cinayetin yalnızca tutuklu sanıklardan ibaret olmadığını, sanıkların bu işi para için yaptıklarını beyan etti. Ü.S., "Olayın arkasında başkalarının olduğunu düşünüyoruz. Bu 4 sanık işi para için yaptı. Olayın belediye ihale işlerinden kaynaklandığını düşünüyoruz. Babamız sevilen, fikrine danışılan biriydi. Ferizli Adliyesi'nde ifademizde adı geçen kişilerle dosyanın birleştirilmesini istiyoruz" dedi.

Mahkeme heyeti ise başka illerde tutuklu bulunan sanıkların bir sonraki celsede mahkeme salonunda hazır bulundurulmasına, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.