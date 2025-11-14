İSTANBUL 17°C / 7°C
Güncel

Eski belediye başkanına veda... Gözyaşları ile uğurlandı

Erzurum'un Olur İlçesi'nin eski belediye başkanlarından Reşat Yıldırım, evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 81 yaşında vefat eden Yıldırım, sevenlerinin gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.

IHA14 Kasım 2025 Cuma 09:05 - Güncelleme:
Erzurum'un Olur ilçe merkezindeki evinde rahatsızlanan Reşat Yıldırım, kalp krizi geçirdi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Yıldırım, Olur Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Olur Belediye Başkanı Vedat Ergün, Oltu Belediye Başkan Yardımcısı İsrafil Aslan, Yıldırım'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

1994-1999 yılları arasında Olur Belediye Başkanlığı görevini yürüten Reşat Yıldırım, evli ve dört çocuk babasıydı.

