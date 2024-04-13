İSTANBUL 22°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Nisan 2024 Cumartesi / 5 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3607
  • EURO
    34,4602
  • ALTIN
    2438.65
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eski boksör, eşine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla arkadaşını döverek öldürdü, mezarlığa bırakıp kaçtı
Güncel

Eski boksör, eşine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla arkadaşını döverek öldürdü, mezarlığa bırakıp kaçtı

Pendik'te eski boksör Engin Karanlık, dini nikahlı eşine sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü arkadaşı İkrami Güler (60)'i döverek öldürdü. Karanlık, Uzan'la birlikte Güler'in cesedini mezarlığa bırakıp kaçtı. İki şüpheli de yakalandı.

DHA13 Nisan 2024 Cumartesi 10:52 - Güncelleme:
Eski boksör, eşine sarkıntılık yaptığı iddiasıyla arkadaşını döverek öldürdü, mezarlığa bırakıp kaçtı
ABONE OL

Olay, 11 Nisan Perşembe günü saat 02.00 sıralarında Doğu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Engin Karanlık, dini nikahlı eşi Selda Uzan ve İkrami Güler'le birlikte alkol almak için eve geldiler. Bir süre evde oturduktan sonra Engin Karanlık lavaboya gitti. İddiaya göre, lavobadayken Güler'in Selda Uzan'a sarkıntılık yaptığını duyduduğunu öne süren Karanlık, Güler'i konuşmak için kapıya davet etti. Burada ikili arasında yaşanan tartışma sonrasında Engin Karanlık, İkrami Güler'i yumrukla saldırdı. Güler aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. Bir süre sonra yerde hareketsiz yatan Güler'i, Engin Karanlık Uzan'la birlikte evlerinin yakınında olan mezarlığa bırakıp kaçtı.

ÇEVREDEKİLER POLİSİ ARADI

Sabah saatlerinde mezarlıkta hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekiler polise ihbarda bulundu. Mezarlığa gelen sağlık ekipleri, İkrami Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYETTEN SONRA EVDE YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli Engin Karanlık evinde yakalandı. Karanlık, Selda Uzun ile birlikte gözaltına alındı.

"BAĞIRIŞMA SESLERİ DUYDUM"

Mahalle sakini Fatih Aydın, "Saat 02.00 sıralarında bağırışma sesleri duydum. Kadın heralde cinnet geçiriyor sandım. Daha sonra o ses kesildi. Başka bir şey duymadım. Sabah emniyet geldi. İnceleme yaptı. Boksçu gelmiş döverek öldürmüş, başka bir şey duymadım" dedi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.