10 Ekim 2025 Cuma
Güncel

Eski CHP'li başkana rüşvet soruşturması... Gözaltı kararı verildi

Bursa'da bir önceki dönem Nilüfer ilçesi Belediye Başkanı olan CHP'li Turgay Erdem ile 21 kişi hakkında 'rüşvet ve suç örgütü kurma' gibi suçlardan gözaltı kararı verildi.

AA10 Ekim 2025 Cuma 09:49 - Güncelleme:
Eski CHP'li başkana rüşvet soruşturması... Gözaltı kararı verildi
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca, eski Nilüfer Belediye Başkanı Erdem ile 21 kişi hakkında "rüşvet, suç işleme amacıyla örgüt kurma ve örgüte üye olma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması" şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Başsavcılığın talimatıyla hareket geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Erdem ile diğer şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama başlattı.

Arama çalışmalarının tamamlanmasının ardından Erdem'in emniyete götürüleceği öğrenildi.

