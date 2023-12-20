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Eski damat katliamı: Silahlı saldırıda 4 kişi canından oldu

Afyonkarahisar'da boşandığı karısının baba evine giden ve çocuğunu görmek isteyen şahıs olumsuz cevap alınca yanında getirdiği pompalı tüfekle aynı aileden 4 kişiyi öldürerek katliam yaptı. Boşanan çiftin ayrıca 2019 yılında bir televizyon programına katılarak çocuk velayetinden dolayı yine karşı karşıya geldikleri ortaya çıktı.

AA-İHA20 Aralık 2023 Çarşamba 00:41 - Güncelleme:
Eski damat katliamı: Silahlı saldırıda 4 kişi canından oldu
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Afyonkarahisar'da aynı aileden 3'ü kadın 4 kişi silahla vurularak öldürüldü. Merkeze bağlı Çayırbağ beldesi Uğur Mahallesi'ndeki bir evden silah sesleri duyulduğu ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yapılan incelemede, Havva Ş, babası Adem Ş, annesi Cemile Ş. ve anneannesi Emine T'nin silahla vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Olayın şüphelisi olarak Havva Ş'nin eski eşi Mert Muharrem T'nin arandığı bildirildi. Boşanan çiftin 2019 yılında bir televizyon programına katılarak çocukların velayeti dolayısıyla karşı karşıya geldiği öğrenildi.

Vali Kübra Güran Yiğitbaşı, olay yerine jandarma ve sağlık ekiplerinin sevk edildiğini söyledi.

Yiğitbaşı, şüphelinin yakalanması için çalışmaların tüm kolluk kuvvetlerince sürdürüldüğünü belirterek, "Hemşehrilerimize başsağlığı, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. En kısa zamanda şüpheliyi yakalamak için tüm ekipler sahada çalışmalarını sürdürmektedir." dedi.

ÇOCUKLARIN VELAYETİ İÇİN TV KANALINA KATILMIŞLAR

Boşanan çiftin çocuk velayeti olayından dolayı televizyon programına katıldıkları da ortaya çıktı

Olay sonrası çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye gelen 112 Acil servis ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırılan aile üyeleri yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Katliam gibi olayın ardından bölgeye gelen jandarma ekipleri ise olayın yaşandığı evin önünde detaylı bir inceleme yaparak, saatlerce delil aradı.

Olay sonrası kaçan Mert Muharrem T'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Öte yandan, Mert Muharrem T. ve Havva Ş'nin çocuk velayeti olayından dolayı 2019 yılında bir televizyon programına katıldıkları da ortaya çıktı

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