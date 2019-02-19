Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü vefat etti
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü vefat etti.
- AA
Bir süredir rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Eski Devlet Bakanlarından Fikret Ünlü, dün gece hayatını kaybetti. 56 ve 57. dönem hükümetlerinde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanlığı yapan 75 yaşındaki Ünlü, geçen yıl sosyal medya üzerinden kanser hastası olduğunu açıklamıştı.
Fikret Ünlü için 21 Şubat Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde tören düzenlenmesi, Ünlü'nün naaşının 22 Şubat Cuma günü Karaman'ın Ermenek ilçesi Balkusan köyünde toprağa verilmesi planlanıyor.
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