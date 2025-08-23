CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Dündar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, Kılıçdaroğlu'nun "CHP, halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşıyor" dediğini iddia eden bir paylaşıma "Demek ki CHP doğru yolda" yorumunu yapmıştı.

Dündar'ın bu sözlerine Kılıçdaroğlu bugün yaptığı paylaşım ile açıklamada bulunarak cevap verdi.

"ISLAH OLMAZ MUHTERİSLER"

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Gazetecilik gibi kutsal bir mesleği icra eden kıymetli ve onurlu gazetecileri tabii ki tenzih ederim. Ama söylemediğim bir cümleyi sadece iftira kampanyasına çevirebilmek adına, "Demek ki CHP doğru yolda!" diyebilecek kadar gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhterislerin de kepazeliğini söylemek görevimdir" dedi.

"Kimseyi kırmak ve yalanlamak istemem" diyen eski CHP lideri ayrıca, "Ama kıymetli basın mensupları ve gazeteciler bilsin ki; ülke gündemi ve siyaset üzerine basın mensuplarına iletilmesi için konuştuğum bir yakınım olmadığı gibi, öyle bir üslubum da yoktur" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu paylaşımının ardından Dündar'dan cevap gecikmedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dündar, "Kemal Kılıçdaroğlu benim için 'kepaze' demiş! Haklı! Yıllarca böyle birini desteklemiş olmam kepazelikmiş" ifadesini kullandı.

