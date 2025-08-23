İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Ağustos 2025 Pazar / 1 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1434
  • EURO
    48,335
  • ALTIN
    4443.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eski dostlar düşman oldu… Dündar ve Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek sözler
Güncel

Eski dostlar düşman oldu… Dündar ve Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek sözler

CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile Uğur Dündar arasındaki sosyal medya polemiği siyasetin gündemine oturdu. Kılıçdaroğlu'nun “ıslah olmaz muhterislerin kepazeliği” çıkışına Dündar, “Haklısın, yıllarca seni desteklemek kepazelikmiş” diyerek cevap verdi.

HABER MERKEZİ23 Ağustos 2025 Cumartesi 23:47 - Güncelleme:
Eski dostlar düşman oldu… Dündar ve Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek sözler
ABONE OL

CHP'ye yakınlığıyla bilinen gazeteci Dündar, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından, Kılıçdaroğlu'nun "CHP, halktan ve halkın sorunlarından uzaklaşıyor" dediğini iddia eden bir paylaşıma "Demek ki CHP doğru yolda" yorumunu yapmıştı.

Dündar'ın bu sözlerine Kılıçdaroğlu bugün yaptığı paylaşım ile açıklamada bulunarak cevap verdi.

"ISLAH OLMAZ MUHTERİSLER"

Kılıçdaroğlu paylaşımında, "Gazetecilik gibi kutsal bir mesleği icra eden kıymetli ve onurlu gazetecileri tabii ki tenzih ederim. Ama söylemediğim bir cümleyi sadece iftira kampanyasına çevirebilmek adına, "Demek ki CHP doğru yolda!" diyebilecek kadar gözünü kötülük bürümüş, ıslah olmaz muhterislerin de kepazeliğini söylemek görevimdir" dedi.

"Kimseyi kırmak ve yalanlamak istemem" diyen eski CHP lideri ayrıca, "Ama kıymetli basın mensupları ve gazeteciler bilsin ki; ülke gündemi ve siyaset üzerine basın mensuplarına iletilmesi için konuştuğum bir yakınım olmadığı gibi, öyle bir üslubum da yoktur" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun söz konusu paylaşımının ardından Dündar'dan cevap gecikmedi.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Dündar, "Kemal Kılıçdaroğlu benim için 'kepaze' demiş! Haklı! Yıllarca böyle birini desteklemiş olmam kepazelikmiş" ifadesini kullandı.

Kılıçdaroğlu harekete geçiyor

CHP'de "parti içi kayyum" kavgası!

CHP'de koltuk kavgası başlıyor

ÖNERİLEN VİDEO

Göç yolunda nefes molası! Leyleklerden Sultangazi'de kartpostallık durak

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.