Eski ehliyeti olanlar dikkat: Son tarih 31 Aralık

Yıl sonuna kadar yenilenmeyen eski tip sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Yetkililer, vatandaşlardan başvuru yoğunluğundan kaynaklı yaşanabilecek mağduriyetleri göz önünde bulundurarak müracaatlarını yılın son aylarına bırakmamalarını istedi.

YENİLENMEYEN SÜRÜCÜ BELGELERİ GEÇERSİZ SAYILACAK

Türkiye'nin yeni tip sürücü belgesiyle tanıştığı 1 Ocak 2016'dan önce düzenlenen eski ehliyetlerin değiştirilme süreci devam ediyor. Eski tip ehliyetlerin değiştirilmesi için tanınan süre 31 Aralık 2022'de sona erecek. Yenilenmeyen sürücü belgeleri geçersiz sayılacak. Geçerliliğini yitiren eski tip sürücü belgeleriyle araç kullananlara, Karayolları Trafik Kanunu gereğince idari para cezası uygulanacak.

"YILIN SON AYINI, SON GÜNLERİNİ BEKLEMEYİN"

Yeni tip sürücü belgesi için ALO 199, "ALO 199 Mobil Uygulama" veya "nvi.gov.tr" adresinden randevu alınabileceğini belirten Amasya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Müdürü Zehra Şahinler, randevu alamayanlara ise mesai sonrası 17.00 - 19.00 saatleri arasında hizmet verilebileceğini açıkladı. Zehra Şahinler, "Başvuru yoğunluğundan kaynaklı muhtemel mağduriyetlerin önüne geçebilmek için vatandaşlarımızın yılın son ayını, son günlerini beklememeleri önem arz etmektedir" dedi.

Sürücü belgesinin yenilenmesi için gerekli belgelerin aile hekiminden alınacak "sürücü olur" raporu, son 6 ay içerisinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile vergi dairesi müdürlüklerine, "https://ivd.gib.gov.tr" internet adresi üzerinden sanal pos uygulamasıyla kredi kartı veya banka kartı aracılığıyla ya da anlaşmalı bankalara yatırılması gereken 15 TL'lik ücret olduğuna değinen Zehra Şahinler, müracaat işlemlerinin tamamlanmasının ardından Merkezi Nüfus İdaresi Sistemi'nde (MERNİS) adresi bulunan kişilerin yurt içinde verecekleri herhangi bir adrese sürücü belgelerinin teslimatının yapılacağını söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve yeni sürücü belgesi bulunup sürücü belgesi bilgilerini kimlik kartına aktarmak isteyenlere de seslenen Şahinler, "Randevu almadan nüfus müdürlüklerimize müracaat ederek 'nüfusmatik' cihazından yükleme, aktarma cihazını kolayca gerçekleştirebilirler" şeklinde konuştu.