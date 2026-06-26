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Eski eş dehşeti: 2 kişi hayatını kaybetti

Erzincan'da eski eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın ile yanındaki kişi hayatını kaybetti.

AA26 Haziran 2026 Cuma 07:22 - Güncelleme:
Eski eş dehşeti: 2 kişi hayatını kaybetti
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Barbaros Mahallesi 468. Sokak'taki apartmanda silah seslerinin duyulması üzerine çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak ihbarda bulundu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin yaptığı incelemede, apartmanın 3. katındaki dairede bulunan S.K. (42) ile U.B'nin (32) tüfekle vurularak öldürüldüğü belirlendi.

Cinayeti işlediği öne sürülen B.K, karakola giderek teslim oldu.

Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cenazeler, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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