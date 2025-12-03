İSTANBUL 16°C / 7°C
3 Aralık 2025 Çarşamba
Güncel

Eski eş dehşeti bitmiyor! Tartışma kanlı bitti

Gaziantep'te bir şahıs, eski eşini defalarca bıçaklayarak öldürdükten sonra aynı bıçakla kendisini ağır yaraladı.

IHA3 Aralık 2025 Çarşamba 16:13
Eski eş dehşeti bitmiyor! Tartışma kanlı bitti
Korkunç olay, Şehitkamil ilçesi Eyüpsultan Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, İbrahim Halil Caymaz (32) isimli şahıs, 8 ay önce şiddetli geçimsizlik nedeniyle boşandığı ve uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi Şerife Gelmeli'nin (32) evine geldi. Şüpheli şahsın eve girip kapıyı kilitlemesi sonrası tartışma çıktı.

İkili evde bir süre tartıştıktan sonra İbrahim Halil Caymaz, 2 çocuk annesi eski eşi Şerife Gelmeli'yi vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklayarak öldürdü. Katil zanlısı, daha sonrasında ise aynı bıçakla kendisini vücudunun çeşitli yerlerinden ağır yaraladı.

KAPIYI KIRARAK EVE GİREN EKİPLER KORKUNÇ MANZARAYLA KARŞILAŞTI

Olay sonrası sesleri duyan çevredeki vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yaptığı ihbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, kapıyı kırarak içeri girdiklerinde ikiliyi yerde hareketsiz şekilde kanlar içerisinde buldu. Sağlık ekiplerinin ilk değerlendirmesinde Şerife Gelmeli'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, ağır yaralı katil zanlısı ise ilk müdahalenin ardından Şehitkamil Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Zanlının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öldürülen kadının cenazesi ise Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

