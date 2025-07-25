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Güncel

Eski eş dehşeti kamerada! Cinayet göz göre göre geldi

Malatya'da bir kadının, eski eşi tarafından sokak ortasında tabancayla vurularak öldürüldüğü korkunç cinayet anına ilişkin kamera görüntülerine ulaşıldı.

İHA25 Temmuz 2025 Cuma 11:04 - Güncelleme:
Eski eş dehşeti kamerada! Cinayet göz göre göre geldi
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Korkunç olay, 21 Temmuz Pazartesi günü sabah saatlerinde Malatya'nın Hekimhan ilçesi Hekimhan ilçe merkezi Turgut Özal Mahallesi'nde meydana geldi.

İddiaya göre, kısa süre önce eşinden boşanan Selda Kaya(36) ile eski eşi G.K. arasında sokak ortasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine G.K., çantasından çıkardığı tabanca ile Kaya'ya ateş etti. Ağır yaralanan Kaya, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından şüpheli G.K.'yi suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına alınırken, kamera görüntüleri ortaya çıktı. Olay anına ait güvenlik kamerası görüntülerinde, G.K.'nin çantasından çıkardığı silahla Selda Kaya'ya ateş açtığı talihsiz kadının ise kanlar içinde yere yığıldığı görülüyor.

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