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Eski eşi sokak ortasında katletti

Aydın'ın Didim ilçesinde Sibel Aygan (34), sokak ortasında tartıştığı eski eşi Mustafa Yıldırım tarafından tabancayla öldürüldü.

DHA1 Ekim 2024 Salı 12:55 - Güncelleme:
Eski eşi sokak ortasında katletti
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Olay, saat 09.30 sıralarında Efeler Mahallesi Zeybek Caddesi'nde meydana geldi. Bir süre önce boşanan Sibel Aygan, evden çıktığında eski eşi Mustafa Yıldırım'ı karşısında gördü. Burada taraflar arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yıldırım, yanındaki tabancayı çıkarıp Sibel Aygan'a ateş ederek kaçtı. Aygan, kanlar içerisinde yere yığılırken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılıp, yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Sibel Aygan, doktorların çabasına karşın kurtarılamadı.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Mustafa Yıldırım'ın, Muğla'nın Milas ilçesi yönüne kaçtığını tespit etti. Yıldırım, Milas'ta yakalanarak, gözaltına alındı.

Mustafa Yıldırım'ın polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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