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Eski eşine ölümlü pusu! Defalarca bıçaklandı kanlar içinde yere yığıldı

Aksaray'da, 29 yaşındaki Gürsel G. eski eşi Azra Şen'i (23) öldürmek için evinin önünde pusu kurdu. 13 yerinden bıçaklanarak kanlar içinde yere yığılan Şen'in hayati tehikesinin bulunduğu belirtildi.

DHA22 Aralık 2024 Pazar 20:27 - Güncelleme:
Eski eşine ölümlü pusu! Defalarca bıçaklandı kanlar içinde yere yığıldı
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Olay, saat 18.30 sıralarında Paşacık Mahallesi 1615 Sokakta meydana geldi. Eşinden boşanan ve kızıyla birlikte yaşayan Azra Şengül Şen, evine girmek için bahçe kapısını açıp merdivenlere doğru yöneldiği sırada, eski eşi Gürsel G., saklandığı yerden çıkıp önünü kesti. Ardından bıçakla eşine saldırdı. Yüzü, sırtı ve boğazı olmak üzere vücudunun 13 yerinden bıçak darbesiyle yaralanan Şen, kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan eski eş ise olay yerinden kaçtı.

AZRA ŞEN'İN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Çığlıkları duyan komşularının ihbarı üzerine adresi polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Şen, kendisine müdahale eden ekiplere eve girmek için binaya yaklaşırken eski eşinin aniden önüne çıkıp saldırdığını, kızının da evde olduğunu belirtti. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Şen'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Polis, bıçağı olay yerine atıp kaçan saldırgan Gürsel G.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

  • Aksaray
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