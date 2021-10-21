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Eski eşine sokak ortasında kurşun yağdırdı

Adana'da Ayfer Y. (44), işe giderken eski eşi tarafından sokak ortasında iki bacağından tabancayla vurularak yaralandı. Olayın ardından kaçan saldırgan H.K.'yı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

DHA21 Ekim 2021 Perşembe 09:17 - Güncelleme: 21 Ekim 2021 Perşembe 09:17
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Olay, saat 07.45 sıralarında Yüreğir ilçesi Serinevler Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah işe gitmek için yola çıkan Ayfer Y., kaldırımda yürüdüğü sırada eski eşi H.K.'nin tabancalı saldırısına uğradı. Tabancadan çıkan mermilerle her iki bacağından yaralanan kadın, yere yığılırken, saldırgan ise koşarak bölgeden uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ayfer Y., ambulansla yakındaki Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan saldırgan H.K.'yı yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

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