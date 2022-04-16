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Eski eşini öldüren cani tutuklandı

İzmir'de iki çocuk annesi Remziye Tüysüz'ü boğarak öldüren eski eşi tutuklandı.

AA16 Nisan 2022 Cumartesi 09:15 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 09:15
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Çocuklarını görmek için geldiği eski eşinin yaşadığı evde cansız bedeni bulunan Remziye Tüysüz'ün öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan Y.P'nin emniyetteki işlemi tamamlandı. Adliyeye sevk edilen zanlı, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Olaya ilişkin gözaltına alınan kardeşlerinden O.P. ile babası H.P. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- OLAY

Çocuklarını görmek için önceki gün Konya'dan İzmir'e gelen 22 yaşındaki Remziye Tüysüz, 4 ay önce boşandığı eşi Y.P'nin evinde ölü bulunmuş, olayla ilgili eski koca Y.P, 2 kardeşi, babası ve babaannesi gözaltına alınmıştı.

Şüphelilerden babaanne H.P. ve cinayet zanlısının küçük kardeşi F.P, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılmıştı.

Eski eş emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf etmiş, genç kadının cenazesi ise memleketi Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde toprağa verilmişti.

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