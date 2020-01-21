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Güncel

İzmir'de bir kişi sokakta darbettiği eski eşini tüfekle yaraladı

İzmir'de bir kişi, sokakta darbettiği eski eşini pompalı tüfekle ağır yaraladı.

AA21.01.2020  10:47 - Güncelleme: 21.01.2020  10:53

Alınan bilgiye göre, Buca ilçesi Ufuk Mahallesi'nde ikamet eden Büşra Y, sabah işe gitmek için çıktığı evinden otobüs durağına yürürken, eski eşi O.Ç. ile karşılaştı. İkili arasında tartışma çıktı.

Büşra Y'yi darbeden O.Ç, daha sonra montunun arasında sakladığı pompalı tüfekle kadına ateş etti.

Ağır yaralanan kadın, 112 Acil Servis ekiplerince İzmir Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan kadının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Saldırı sonrası kaçan şüpheli, polis tarafından yakalandı.

Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Görüntülerde yolda karşılaşan şüphelinin eski eşini darbettiği, kadının karşı koymasına rağmen yerde yumruk atmaya devam ettiği, ardından da pompalı tüfekle ateş ettiği görülüyor.

Ateş ettikten sonra kadına tekme atmaya devam eden zanlının elindeki tüfekle kaçma anı da görüntülerde yer alıyor.

Güvenlik kameraları saniye saniye kaydetti

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