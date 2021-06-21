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Eski eşini sokak ortasında vurdu

Avcılar'da Kader K., ayrıldığı eşi Gönül A.'yı sokak ortasında silahla bacaklarından vurdu. Gönül A. ve yanındaki kadın karşı koyunca saldırgan kaçtı.

DHA21 Haziran 2021 Pazartesi 14:42 - Güncelleme: 21 Haziran 2021 Pazartesi 14:42
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Güvenlik kamerasına yansıyan olay, saat 13.15 sıralarında Yeşilkent Mahallesi Ahmet Arif Caddesi'nde meydana geldi. Yolda bir yakını ile yürüyen Gönül A.'nın yanına kadar yaklaşan ayrıldığı eşi Kader K. tabancası ile peş peşe bacaklarından ateş etmeye başladı. Kadının kaçma çabası sonuç vermeyen talihsiz kadın yaralandı. Gönül A. ve yanındaki kadın karşı koyunca saldırgan da yere düştü. Kaçan Kader K. kısa sürede yakalanarak gözaltına alınırken, yaralı Gönül A., Bakırköy Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

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