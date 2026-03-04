İSTANBUL 14°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
4 Mart 2026 Çarşamba / 16 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9776
  • EURO
    51,2046
  • ALTIN
    7303.7
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Eski eşini tarlada infaz etti: Cani kocaya mahkeme acımadı
Güncel

Eski eşini tarlada infaz etti: Cani kocaya mahkeme acımadı

Konya'da boşandığı karısını bıçaklayarak öldüren sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

AA4 Mart 2026 Çarşamba 16:40 - Güncelleme:
Eski eşini tarlada infaz etti: Cani kocaya mahkeme acımadı
ABONE OL

Konya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya tutuklu sanık Fatih U. ile maktul Bahriye Kalaycı'nın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Sanık, olay nedeniyle pişman olduğunu öne sürerek, "Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı." dedi.

Mahkeme heyeti, "boşandığı eşe ve kadına karşı tasarlayarak kasten öldürme" suçundan iyi hal ve tahrik indirimi yapmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Fatih U, 2 Kasım 2024'te eski eşi Kalaycı'yı merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde kendisine ait tarlada bıçakla öldürdükten sonra tutuklanmıştı.

Otopsi raporunda maktulün vücudunda 55 bıçak darbesi tespit edilmiş, sanık hakkında "tasarlayarak kasten öldürme" suçlamasıyla dava açılmıştı.

  • konya cinayet
  • boşanma
  • ceza

ÖNERİLEN VİDEO

Kentsel dönüşüm yıkımı kontrolden çıktı: Vatandaşlar panikle kaçıştılar

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.