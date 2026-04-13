  • Eski eşini ve kızını infaz etti: Elini kolunu sallaya sallaya gitti
Eski eşini ve kızını infaz etti: Elini kolunu sallaya sallaya gitti

Zeytinburnu'nda eski eşini ve kızını silahla öldürdükten sonra yakalanan şüpheli, tutuklandı. Şüphelinin kaçış anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı.

IHA13 Nisan 2026 Pazartesi 17:06
Olay, 9 Nisan Perşembe günü saat 18.00 sıralarında Zeytinburnu ilçesi Sümer Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ercan Ş. (53), 1 yıl önce boşandığı Türkan Bildik (39) ile barışmak istedi. Şüpheli, eski eşinin yaşadığı site içerisindeki daireye gitti.

ESKİ EŞİNİ VE KIZINI ÖLDÜRDÜ

İkili arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Çıkan arbedede Ercan Ş. yanındaki silahla, Türkan Bildik ile evdeki kızı Ceylinaz Şevgin'e (19) ateş etti. Saldırının ardından şüpheli olay yerinden kaçarken, ihbar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

SAKLANDIĞI ADRESTE BULUNDU

Ağır yaralı anne ve kızı kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinden Ercan Ş.'nin Sultangazi'de bir adreste saklandığı tespit edildi.

ZANLI TUTUKLANDI

Bunun üzerine düzenlenen operasyonda Ercan Ş., arkadaşı C.P. ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda olayda kullanıldığı değerlendirilen ruhsatsız tabanca da ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ercan Ş., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. C.P. hakkında ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan, Ercan Ş.'nin olayın ardından kaçtığı anlarına ait güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

  • Zeytinburnu cinayet
  • şüpheli tutuklandı
  • güvenlik kamerası görüntüsü

