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Eski eşini yaralayan kişi tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde eski eşini tabancayla vurarak ağır yaralayan şüpheli tutuklandı.

AA3 Mart 2025 Pazartesi 10:03 - Güncelleme:
Eski eşini yaralayan kişi tutuklandı
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Suriye uyruklu E.A. (26), eski eşi E.E.H'nin (25) çalıştığı Sarıhamzalı Mahallesi'ndeki geri dönüşüm tesisine gitti.

E.A, iddiaya göre barışma teklifini kabul etmeyen eski eşini tabancayla ateş ederek ağır yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekibince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan E.E.H'nin tedavisi sürüyor.

Çalışma başlatan Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, zanlı E.A'yı saldırıda kullandığı silahla yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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