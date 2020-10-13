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Güncel

Eski FETÖ'cü astsubaya 7 yıl hapis

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ankesör soruşturması kapsamında yargılanan eski astsubay Recep Enis Yılmaz, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

AA13 Ekim 2020 Salı 15:59 - Güncelleme: 13 Ekim 2020 Salı 15:59
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Ankara 27. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, tutuksuz sanık Yılmaz ile avukatı katıldı.

Esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapması için söz verilen Yılmaz, terör örgütü üyesi olmadığını, hakkındaki suçlamaların somut delillere dayanmadığını iddia etti.

Örgütün mahrem imamları tarafından ankesörlü telefonla arandığına ilişkin dava dosyasındaki tespiti kabul etmeyen ve aleyhindeki tanık beyanlarının gerçeği yansıtmadığını savunan Yılmaz, beraatini istedi.

Sanık avukatının savunmasının ardından mahkeme başkanı, heyetin kararını açıkladı.

Buna göre sanık Yılmaz'a, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

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