İbrahim, teknoloji firmalarının soykırımcı İsrail'in katliamına nasıl destek verdiklerini, buna karşı çıkan personele nasıl baskı uyguladıklarını ve işinden kovulmasının ardından sürdürdüğü mücadeleyi AA muhabirine anlattı.

Eski Google çalışanı olan ve Filistin yanlısı eyleme katıldığı için iş akdi feshedilen Hasan İbrahim, protestolar nedeniyle işsiz kalan yüzlerce mühendisten yalnızca biri.

Google'da 2022 yılında yazılım mühendisi olarak işe başladığını, 16 Nisan 2024'te "No Tech for Apartheid" oluşumunun düzenlediği oturma eylemine katıldığı gerekçesiyle işine son verildiğini belirten İbrahim, kendisi gibi o gösteriler sebebiyle "davranış ihlali" gerekçesiyle yaklaşık 50 kişinin işten kovulduğunu, bazılarının ise tutuklandığını dile getirdi.

Bunun yalnızca Google ile sınırlı olmadığını, adı soykırımcı İsrail ile anılan ve soykırımcı İsrail ordusuna yapay zeka desteği veren bazı firmalarda da bu işten çıkarmaların yaşandığını anlatan İbrahim, "Bunu diğer şirketlerde de görüyorsunuz, birkaç ay önce Microsoft'un 50. yıl dönümü etkinliğini bozdukları için kovulan iki Microsoft çalışanında da bunu gördünüz." dedi.

"ARTIK ABD'DE İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ DİYE BİR ŞEY KALMADI"

Özellikle bilişim ve teknoloji sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda bireylerin yalnızca internette yaptıkları yorumlar, beğendikleri gönderiler veya bağlantılar nedeniyle kovulmaya başladıklarına, bunun açıkça ifade özgürlüğünün diktatoryal şekilde engellendiği anlamına geldiğine dikkati çeken İbrahim, sosyal medya veya çeşitli iletişim kanallarıyla benzer şekilde işsiz kalanların kendisine ulaştıklarını söyledi.

İbrahim, bugün yaşananların en büyük sorumluluğunun mevcut hükümet olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"ABD'de artık konuşma ya da ifade özgürlüğümüzün olmadığını söyleyebiliriz. Mevcut faşist hükümete karşı herhangi bir şey söylediğiniz anda yeşil kartınızı, vize statünüzü kaybetme ve yakında muhtemelen vatandaşlığa kabul edilmiş kişilerin bile vatandaşlıklarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacaksınız çünkü mevcut yönetimin inanmamızı istediği şeylere aykırı bir şey söylersek o zaman peşimize düşeceklerdir. Bunu sınır dışı edilen tüm öğrencilerde, Amerika Birleşik Devletleri Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) yetkilileri tarafından kelimenin tam anlamıyla kaçırılan Türk öğrencide görüyoruz, bunlar olmaya devam ediyor. Bu da mevcut yönetimin ne kadar faşist olduğunu gösteriyor. Artık ABD'de ifade özgürlüğü diye bir şey kalmadı."

ABD yönetiminin bu tutum ve politikaları kadar, Amerikan teknoloji şirketlerinin de soykırımcı İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarına karşı çıkan personeline yaptırım uygulamasını da "çıldırmışlık hali" olarak yorumlayan İbrahim, "İşimi kaybetmekten korkmuyorum. Neyse ki Google'a karşı yaptığım eylemlerin arkasında duran bir şirkete katıldım. Bunu sadece ifade özgürlüğü olarak adlandırdılar ancak her an kovulabileceğim bir şirkette çalışıyor olsaydım da şu anda Gazze'de yaşananlarla kıyaslandığında bu, yine de bir hiç olurdu. ABD'de başımıza bomba yağmaması gibi bir avantajımız var." dedi.

"GAZZE'DE YAŞANANLAR, YAPAY ZEKA DESTEKLİ İLK SOYKIRIMDIR"

Pek çok insanın, ABD veya dünyanın herhangi bir yerinde kendisi gibi düşündüğünü hissettiğine dikkati çeken İbrahim, mühendis veya farklı meslek gruplarındaki kişilerin de gerek çalıştıkları şirketlerde gerekse hükümetlerinin soykırımcı İsrail ile ilişkisinin ne düzeyde olduğunu sorguladıklarını dile getirdi ve bu noktada duyarlı bireylerin işlerini kaybetmek ya da birileri tarafından hedefe alınmak gibi bir korkularının bulunmadığını vurguladı.

Özellikle Gazze'de yaşanan insanlık dışı vahşetin bu tutumda etkili olduğunu, teknoloji şirketlerinin bu kadar çok protesto edilmesinin ardında soykırımcı İsrail'in Gazze'yi yapay zeka şirketlerinin sağladığı sistemlerle vurmasının bulunduğuna dikkati çeken İbrahim, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İsrail ordusu, bombardıman hedef listeleri oluşturmak için yapay zeka modelleri kullanıyor ve bu modelleri oluşturmak için teknolojiyi nereden aldıklarını merak etmeniz gerekiyor. İsrail ordusunun aslında bu çok hassas verileri çalıştırmak için kullandıkları kendi özel sunucu kurulumları var ama aynı zamanda Google, Amazon ve Microsoft, ChatGPT AI'yi de kullanıyorlar, Google'ın Gemini yapay zekasını kullanıyorlar. Tüm bu şirketler bir araya geldiğinde İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımının devam etmesine izin veriliyor. Sadece Raytheon, Boeing ve diğer tüm silah üreticileri değil İsrail hükümeti ve ordusu ile doğrudan sözleşmesi olan her şirket bu soykırımdan sorumludur çünkü Gazze'de yaşananlar yapay zeka destekli ilk soykırımdır ve bu da yapay zekanın artık bir silah olduğu anlamına gelmektedir. Yapay zeka artık sadece kullandığınız küçük bir araç değil."

Silah sanayisi kadar teknoloji firmalarının da bu soykırımda payının bulunduğuna işaret eden İbrahim, "Bu soykırımı destekleyen şirketlerin uzun bir listesi var çünkü Filistinlileri öldürmeye gidenler sadece bomba üreticileri ve silah üreticileri değil. Bu soykırımdan sorumlu olanlar, sadece silahları üretenler değil aynı zamanda soykırımcı İsrail hükümeti ve ordusuna donanım ve yazılım sağlayanlardır." ifadelerini kullandı.

Soykırımcı İsrail'e sağlanan teknolojik imkanlarla yapılabileceklerin herhangi bir sınırının bulunmadığını ve şimdiye kadar bu sistemlerin nasıl kullanıldığını tamamıyla anlatabilmenin bir mühendis açısından bile zor olduğuna dikkati çeken İbrahim, soykırımcı İsrail ordusu ile hayata geçirilen Nimbus Projesi'nin bu alanda bilinen en önemli örneklerden biri olduğunu, bunun yanı sıra yapay zeka destekli pek çok uygulamanın yine bu katliamda kullanıldığını söyledi.

"GOOGLE'IN İZİN VERDİĞİ PLATFORMLAR, HERHANGİ BİR ORDUNUN KULLANABİLECEĞİ ŞEYLER DEĞİL"

Bugün dünyadaki milyarlarca insan tarafından bilgi edinmek veya araştırma yapmak için tamamen sivil amaçlarla kullanılan Google'ın arama motorunda kullanılan fotoğraf bulma uygulamasının, soykırımcı İsrail ordusu tarafından fişleme ve hedef bulma amacıyla kullanıldığına dikkati çeken İbrahim, sivil kullanım için üretilen bu sistemlerin askeri amaçlarla kullanılmasının tamamen hukuka aykırı olduğunu, şirketlerin ise buna sessiz kalmayı tercih ettiklerini söyledi.

Google'ın fotoğraf bulma uygulamasının nasıl kullanıldığıyla ilgili bilgi veren İbrahim, şöyle konuştu:

"İsrail ordusunun her bir aracı nasıl kullandığına dair kesin kullanım örneklerine sahip değiliz ancak aklıma gelenlerden biri, İsrail ordusunun Google fotoğraflarını nasıl kullandığına dair yeni bir makale var ki bu, bir askeri uygulama değil tamamen sivil kullanıma uygun. İsrail ordusunun kullandığı ve Google'ın izin verdiği platformlar, herhangi bir ordunun kullanabileceği şeyler değil. Yüz tanıma teknolojisi nedeniyle Google fotoğraflarını kullanıyorlar ve yaptıkları şey, Filistinlilerin çekilmiş çok sayıda fotoğrafını Google fotoğraflarına yüklemek. İçlerinden birini bu kişi terörist ya da her neyse o şekilde işaretliyorlar. Ardından Google bu kişinin de dahil olduğu diğer tüm resimleri buluyor ve sonra Google Görseller gibi basit bir uygulama, bir silah gibi yanlış ellerde yıkım için kullanılabilir. Google, İsrail ordusunun Google Görselleri bu amaçla kullandığını biliyor ki bu da hizmet şartlarına aykırı ancak bunu kullanmalarını engellemeyi reddediyorlar."

Bu ikiyüzlü tutumun her geçen gün daha fazla tepki çektiğini ve özellikle bilişim teknolojileri alanında faaliyet gösteren mühendislerin bu konuda duyarlılık gösterdiklerine belirten İbrahim, bu mücadeleyi sürdürmek için her şeyi yapacaklarını ve özellikle yeni mezun olan mühendis adaylarının da bilinçlendirilmesi konusunda faaliyet göstereceklerini dile getirdi.

Tıpkı kendisi gibi pek çok kişinin gösterdikleri tepki nedeniyle işsiz kaldıklarını ancak bu durumun geçici olacağına inandığını kaydeden İbrahim, şu anda çalıştığı şirket gibilerin de sektörde olduğunu ve bu firmalarda çalışmanın katliama destek vermekten daha önemli ve onurlu bir davranış olacağını vurguladı.

Google, Microsoft ve Amazon gibi pek çok şirketin bu katliama ortak olduklarını, bu şirketlerde çalışan mühendislerin de sorumlu davranmaları gerektiğine dikkati çeken İbrahim, sözlerini şöyle tamamladı:

"Google, Microsoft ve Amazon'da çalışanlara yönelik bir mektup yazdım. Temel olarak onlara soykırımın suç ortağı olan bu şirketlerde çalışırken hepimizin Filistin'i desteklemek için elimizden gelen her şeyi yapma sorumluluğumuzun olduğunu söylüyorum. Eğer şirkette artık hiçbir şey yapamayacağımızı fark edersek o zaman o şirketten ayrılmak zorundayız. Filistin'i desteklemek için hiçbir şey yapmıyorsanız o zaman zulmü destekliyorsunuz demektir. Eğer şirketinizin soykırımı desteklediğini biliyorsanız ve buna sessiz kalırsanız yine zulmü destekliyorsunuz demektir. Bu hepimizin derinden anlaması gereken bir şey çünkü bazı insanlar bu şirketlerde çalışmanın sorun olmadığını düşünüyor ama öyle değil.

Elinizden gelen her şeyi yapmanız gerekir. Bu, herkesin gerçekten anlamasını istediğim bir şey."