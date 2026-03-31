Güncel

Eski görüntüleri yeni diye servis ettiler! 'B-1B'ler İncirlik'te' yalanı çöktü

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), sosyal medyada yayılan “ABD bombardıman uçakları İncirlik'te aktif” iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Paylaşımların eski görüntülere dayandığı ve manipülasyon içerdiği belirtildi.

KÜBRA ŞENAL31 Mart 2026 Salı 18:46 - Güncelleme:
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, bazı sosyal medya hesaplarında yer alan "ABD'ye ait B-1B Lancer bombardıman uçaklarının İncirlik Hava Üssü'nde iniş kalkış yaptığı" yönündeki paylaşımların dezenformasyon içerdiğini duyurdu.

DMM'nin konuya ilişkin paylaşımı şu şekilde:

Paylaşılan görsel ve videolar eski olup; planlanmış rutin eğitim faaliyetlerine aittir. Güncel değildir. Mevcut bölgesel çatışmalarla da hiçbir ilgisi bulunmamaktadır. Geçmiş yıllara ait görüntülerin yeniymiş gibi servis edilmesi; Türkiye'nin bölgedeki barış odaklı duruşunu zedelemeye ve ülkemizi mevcut çatışmaların bir parçası gibi göstermeye yönelik kasıtlı bir algı operasyonudur. Vatandaşlarımızın, yetkili resmi makamlar dışındaki kaynağı belirsiz iddialara ve provokasyon amacı taşıyan manipülatif içeriklere itibar etmemeleri önemle rica olunur.

